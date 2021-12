Cavese: 22 convocati per Paternò. Trasferta vietata ai tifosi

Sono 22 i calciatori disponibili per la gara con il Paternò in programma domani pomeriggio allo stadio ‘Falcone e Borsellino’ (ore 14.30). Prima convocazione per il neo acquisto Domenico Aliperta, che ha scelto la maglia n. 4.

La lista dei convocati:

PORTIERI: Anatrella, Paduano, Somma

DIFENSORI: Altobello, D’Amore, De Caro, Fissore, Gabrieli, Palladino, Viscomi

CENTROCAMPISTI: Aliperta, Corigliano, Katseris, Maiorano, Palma, Romizi

ATTACCANTI: Afri, Allegretti, Carbonaro, Diaz, Kone, Kosovan.

Indisponibili: Bacio Terracino, D’Angelo, Potenza, Zielski.

In relazione alla gara Paternò - Cavese, in programma domenica 12 dicembre p.v. (ore 14.30) allo stadio “Falcone e Borsellino” di Paternò, il Prefetto della provincia di Catania ha adottato le seguenti misure:

- CHIUSURA DEL SETTORE OSPITI;

- DIVIETO DI VENDITA DEI TAGLIANDI AI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI SALERNO E NELLA REGIONE CAMPANIA PER TUTTI GLI ALTRI SETTORI DELLO STADIO.