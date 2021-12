Serie C, terza vittoria di fila del Picerno Il Potenza perde 3-0

Il Picerno continua nella sua marcia importante verso i play-off, il Potenza perde ancora colpi. Nella penultima giornata di Serie C girone C i melandrini riescono a spuntarla sulla Paganese nel festival del gol. Reginaldo e Gerardi portano due volte in vantaggio la squadra di Colucci, ma i campani rispondono due volte con Guadagni e Firenze, poi un autogol di Sbampato permette ai picernesi nel recupero di primo tempo di andare in vantaggio. I melandrini vanno sul doppio vantaggio con Gerardi, prima che i paganesi accorcino le distanze con Piovaccari, poi Coratella firma il 5-3 finale al 92'. La compagine del capoluogo di regione perde 3-0 a Castellammare con Bentivegna e una doppietta di Stoppa che lancia la Juve Stabia. Inoltre Trocini sarà costretto a rinunciare nel prossimo turno al centrocampista Ricci ammonito in diffida e al centravanti Romero espulso dopo essere subentrato da pochi minuti.