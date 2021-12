A Policoro ieri si è svolta la consegna delle benemerenze ASI

Si è svolta nel pomeriggio di ieri a Policoro la cerimonia di consegna delle benemerenze ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane). Il Presidente del Comitato Regionale dell'Ente di Promozione Sportiva Luigi Laguardia ha premiato il Maestro Giovanni Castrovillari e l'A.S.D. Best Natural Gym di Policoro. Tale riconoscimento è dovuto al quotidiano impegno nonché all'assoluta dedizione in materia di attività sportiva, dedita non solo al benessere fisico e mentale, bensì incentrata su fondamentali cardini di aggregazione sociale, autentici valori aggiunti dei nostri territori.