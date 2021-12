Cavese, la trasferta resta tabù: il Paternò vince di misura

Continua il mal di trasferta della Cavese che esce sconfitta dalla gara col Paternò.

Una gara equilibrata con la Cavese che era partita molto bene: nella prima fase sono gli aquilotti a fare la gare e i locali a sfruttare le ripartenze.

Al settimo prima occasione: tiro dal limite dell'area di Allegretti, fuori di un metro. L'attaccante poteva fare di più. Risposta Paternò con il contropiede di Foderaro che calcia da posizione defilata, respinge Anatrella. Al quindicesimo miracolo di Latella su tiro di Carbonaro.

Dopo una prima mezzora vibrante la gara va spegnendosi. Nella ripresa partono molto meglio i padroni di casa che sfiorano il gol al minto 61 quando Rizzo colpisce il palo su punizione. Episodio clamoroso due minuti dopo: tira Allegretti, Latella non trattiene, tap in di Diaz deviato da un difensore e palla che rimbalza sulla traversa. Anche la Cavese vicinissima al gol.

Col passare dei minuti la Cavese crolla fisicamente e non riesce più ad attaccare: quando Gabrieli poi si fa espellere lascia completamente l'iniziativa agli avversari. Dopo diversi attacchi il Paternò la sblocca al minuto 86 quando Rizzo si libera di Viscomi e infila Anatrella.

Nessun sussulto nel finale: la gara finisce col risultato di 1-0. Grande gioia per i siciliani, molto su cui pensare per Troise per la società metelliana.

