Il San Giorgio si ferma a Nardò: granata rimontati

Si interrompe la striscia positiva del San Giorgio. Dopo sei risultati utili consecutivi sotto la gestione Borrelli, i granata vengono sconfitti 2 a 1 in rimonta a Nardò.

LA PARTITA - Pronti via e il San Giorgio sfiora il vantaggio: Mancini al 4' calcia da pochi passi, salvataggio di un difensore sulla linea. Passa un minuto e Bellarosa compie un grande intervento su una deviazione ravvicinata. Col passare dei minuti i padroni di casa attaccano con maggiore insistenza e al 30' Bellarosa respinge ancora su Cristaldi. Il San Giorgio non ci sta e al 37' Navas dai venticinque metri indirizza la palla all'angolino, vola Petrarca in angolo. Sul corner Cassese di testa spedisce di poco a lato.

Nel finale di frazione è ancora Mancini a rendersi pericoloso: scavalca il portiere, la palla sfila davanti alla linea ma è troppo lunga per tutti e non viene ribadita in porta. Si va al riposo a reti inviolate.

I granata tornano in campo con il piglio giusto e al 58' passano: azione tambureggiante sulla destra, rimpallo in area che favorisce l'inserimento di Di Pietro, pallonetto del capitano e palla in rete per lo 0 a 1.

Il vantaggio però dura poco: al 69' Cristaldi fa 1-1. Il Nardò completa la rimonta al minuto 82: calcio d'angolo su cui svetta Fiorentino che batte Bellarosa. E' la rete del definitivo 2 a 1, che lascia il San Giorgio a quota 14 in classifica. Domenica al Paudice arriva il Gravina.

NARDO'-FC SAN GIORGIO 2-1

NARDO': Petrarca, Fiorentino, Van Ransbeek (57' Caputo), Cancelli, Cristaldi, Masetti, Trinchera, Porcaro (85' Cavaliere), Mariano (81' Alfarano), Mancarella, Dorini. A disp. Centonze, Solimeno, Valzano, Mileto, Luciano, Gallo. All.: De Candia

FC SAN GIORGIO: Bellarosa, Ruggiero, Navas, Caprioli, Cassese, Bertolo, Landolfo (73' Di Franco), Albano (63' Onesto), Varela, Mancini (57' Raiola), Di Pietro (80' Raucci). A disp.: Faustico, Bonfini, Improta, Ferraro, Greco. All.: Borrelli

ARBITRO: Sassano di Padova. Assistenti: Giaretta (Bassano del Grappa), Gibin (Chioggia)

MARCATORI: 58' Di Pietro (S), 69' Cristaldi, 82' Fiorentino

AMMONITI: Fiorentino, Cristaldi, Masetti, Porcaro (N); Landolfo, Mancini, Di Pietro, Onesto (S)

Nico Erbaggio Ufficio stampa FC San Giorgio