Sassuolo-Lazio 2-1, Berardi e Raspadori firmano la rimonta

Nella 17esima giornata il Sassuolo ospita al Mapei stadium la Lazio di mister Sarri. Nei neroverdi Dionisi opta per una formazione super offensiva con Traoré, Raspadori e Berardi dietro Scamacca. Nei biancocelesti spazio al tridente Pedro, Immobile e Zaccagni.

Cronaca. Pronti via e gli ospita trovano il vantaggio con la rete di Zaccagni su assist di Pedro. La risposta neroverde è affidata a Scamacca, ma il suo tiro da pochi metri trova pronto Strakorsha, titolare al posto di Reina. Al minuto 25 ancora pericoloso Scamacca che riceve palla dal limite dell’area e lascia andare un gran tiro, ma anche questa volta il portiere albanese gli nega la rete. È il Sassuolo a tenere il pallino del gioco in mano, mentre la Lazio gioca per lo più coi comtrooiedi di Pedro. Sul finale di tempo occasione di Raspadori con un tiro fuori di poco.

Ad inizio ripresa Berardi si divora il gol del pari, tiro di Scamacca respinto da un difensore, palla al numero 25 neroverde che spara incredibilmente alto da pochi metri. La spinta offensiva del Sassuolo si concretizza al minuto 62: Berardi riceve palla defilato, si accentra e lascia andare un gran sinistro su cui Strakorsha non può nulla. 5 minuti dopo il Sassuolo compie l’operazione sorpasso,Raspadori riceve valla da Berardi e mette in rete per il 2-1 neroverde. La Lazio a testa bassa cerca il pari, ma a parte un paio di timide sortite di Immobile non riesce a rendersi pericolosa dalle parti di Consigli. L’unica vera palla gol è una punizione di Basic al minuto 88 che però si stampa sulla traversa. Finisce così con la vittoria 2-1 del Sassuolo, tre punti meritati contro una Lazio troppo sterile e spenta.