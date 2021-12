Bari - Taranto, sconfitta al San Nicola: biancorossi in scioltezza

Il Bari si aggiudica il derby tra le mura amiche del San Nicola e il Taranto torna a casa con l'amaro in bocca, sia per la prestazione che per il risultato. Un 3 a 1 meritato per i biancorossi, che non corrono pericoli contro un Taranto poco incisivo. Una nota positiva è la rete di Giovinco, che continua a segnare e si conferma sempre più leader offensivo dei rossoblù.

Il Bari domina il gioco per tutti i 90' e sfruttano gli errori degli ionici. Gli autori dei goal dei biancorossi sono: Pucino, Botta e Antenucci. Un tris che decreta la sconfitta del Taranto. Giuseppe Laterza al termine della gara si complimenta con gli avversari e sposta lo sguardo alla prossima gara, match del riscatto per ritrovare la vittoria. Secondo quanto riportato da MondoRossoBlù.it, il tecnico del Taranto, ha sottolineato: "Complimenti al Bari, è una grande squadra ben organizzata e con qualità. Il 3-5-2 è stata una necessità: non avevamo terzini a disposizione. L'avevamo preparata cercando di avere un uomo in più dietro ma complimenti a loro. Da martedì lavoreremo in vista della partita di domenica contro il Picerno, dobbiamo cercare di fare più punti possibili e ora testa alla prossima. Noi siamo contenti del percorso che stiamo facendo, sappiamo la strada che c'è da fare, non è ancora finita. Domenica c'è una partita da vincere".

Domenica prossima il Taranto sfida il Picerno e l'obiettivo sarà la vittoria, in modo tale da recuperare morale e punti in classifica, per avanzare in classifica e raggiungere quanto prima la salvezza. L'obiettivo resta quello di mantenere la categoria e questo Taranto l'ha dimostrato più volte di esserne all'altezza. Certo, serviranno prestazioni di livello per dimostrare di poter puntare a qualcosina in più. I rossoblù possono guardare in alto, servirebbe solo recuperare lo spirito di squadra e il sorriso. In settimana Laterza, certamente, lavorerà tanto sugli errori dei suoi.