Benevento. Prezzi "natalizi" per la gara contro il Monza: le info

In occasione delle festività Natalizie, la famiglia del Benevento Calcio desidera trascorrere INSIEME ai suoi tifosi, allo stadio Ciro Vigorito, l'ultima gara casalinga del 2021. Pertanto saranno applicati i prezzi della promo "TUTTI INSIEME AL VIGORITO" anche ai tifosi che non hanno avuto la possibilità di usufruirne, perché INSIEME non è solo una parola ma è l'unione di tutto il popolo giallorosso: TIFOSI, SQUADRA E SOCIETA'.

Nel dettaglio, il Benevento Calcio comunica, in riscontro al Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, al Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 e ai protocolli, e del Decreto Legge n. 139 del giorno 8 ottobre 2021, che consentono la partecipazione del pubblico entro il limite massimo del 75% della capienza, che a partire dalle ore 14:00 di lunedì 13 Dicembre, e fino alle ore 18:30 (inizio gara) di domenica 19 dicembre 2021, saranno disponibili sulla piattaforma di Ticketone, al link sport.ticktone.it, e nelle ricevitorie autorizzate, i tagliandi validi per la partita Benevento-Monza, in programma il giorno 19 dicembre 2021 alle ore 18:30.

Le agevolazioni riservate alle donne ed ai residenti in provincia di Benevento saranno disponibili solo ed esclusivamente presso i botteghini dello Stadio Ciro Vigorito e presso le ricevitorie autorizzate, previa esibizione di autocertificazione di residenza e documento di riconoscimento in corso di validità.

I titoli di ingresso potranno essere rilasciati sia in formato cartaceo che digitale (caricamento su fidelity card).Le promo non sono cumulabili e non è previsto il cambio nominativo.