Salernitana: per la Coppa Italia convocati alcuni giovani, due rientri

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Genoa e Salernitana. Tornano disponibili Gondo e Djuric, out Bonazzoli e Ribery

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Guerrieri.

DIFENSORI: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Motoc, Ranieri;

CENTROCAMPISTI: Coulibaly L., Di Tacchio, Kalombo, Kastanos, Kechrida, Russo, Obi, Schiavone;

ATTACCANTI: Cannavale, Djuric, Gondo, Simy, Vergani.