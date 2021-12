Fiorentina-Benevento. Gli scommettitori non si fidano dei giallorossi

Quello tra Fiorentina e Benevento è uno dei match più interessanti dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. La squadra di Italiano è partita alla grande in Serie A e sogna l’Europa. I campani, nel campionato cadetto, vedono la vetta vicinissima e sognano il ritorno nella massima categoria.

Al "Franchi" sono però nettamente favoriti i toscani, il cui successo vale 1,30, mentre una vittoria esterna dei giallorossi si gioca su olybet.it a 8,70. Fissata invece a 5,25 la quota del pari. Poca fiducia nell’attacco ospite: il Goal vale infatti 1,98, mentre è più basso il No Goal, a 1,75. Basso invece l’Over, in quota a 1,60, mentre un match con meno di tre reti è offerto a 2,20.

Nei padroni di casa dovrebbe riposare Dusan Vlahovic; al suo posto, in attacco, Italiano lancerà Aleksandr Kokorin, per cui un gol su olybet.it si gioca a 2,25. Negli ospiti attenzione a Gianluca Lapadula, per cui una rete paga 4 volte la posta.