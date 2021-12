Napoli: le condizioni degli infortunati. Affaticamento anche per Rui

Napoli ancora alle prese con diversi indisponibili: ecco le condizioni dei calciatori acciaccati che stanno proseguendo il lavoro di recupero.

Fabian non si è allenato per sintomi influenzali.

Koulibaly ha fatto terapie e personalizzato in palestra e in campo. Lobotka terapie e personalizzato in campo. Osimhen personalizzato in campo.

Zielinski non ha svolto allenamento per un fenomeno di tracheite. Si specifica inoltre che nella giornata di ieri si è sottoposto a tampone molecolare con esito negativo. Mario Rui ha svolto lavoro di scarico per affaticamento.

Alessandro Zanoli è risultato negativo al Covid-19.Il calciatore nella giornata di oggi ha svolto gli esami previsti dal protocollo in vigore e nella seduta di oggi ha svolto parte del lavoro in gruppo.