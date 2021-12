Serie D/I - Campilongo nuovo mister del Lamezia: "Obiettivo? Vincere"

Novità nel girone I di Serie D: il Lamezia ha annunciato il nuovo allenatore, Salvatore Campilongo. Alcune dichiarazioni dell'ex tecnico della Cavese, nella presentazione odierna:

"In questo campionato non ci sono quelle classiche 2-3 squadre fortissime. Lamezia e Cavese sono state costruite per vincere, hanno calciatori che possono giocare in categorie superiori. La Gelbison ha un'impronta e un sistema di gioco costruiti nel tempo. Questo campionato va affrontato con umiltà: nessuna squadra è più forte delle altre, oggi ci sono squadre come Gelbison e Acireale che hanno qualcosa in più in termini di corsa e cattiveria che magari ad oggi Cavese e Lamezia non hanno.

Non sarei qua se non pensassi di vincere. L'organico del Lamezia non ce l'ha nessuno, anche la Cavese ha un buon organico ma forse il Lamezia di più. Fino alla fine ci giocheremo il campionato con Cavese, Gelbison e Acireale".