Serie C/C: il giudice sportivo squalifica 9 calciatori per un turno

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA' AMMENDA

€ 2000 PAGANESE per avere un suo sostenitore, al 3°minuto del primo tempo, attinto con uno sputo sulla testa l’assistente arbitrale.

€ 1000 BARI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 16°, 17° e 18°minuto del primo tempo, fatto esplodere tre petardi di media intensità nella curva nord, senza provocare conseguenze.

€ 1000 CATANIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 7° minuto del secondo tempo, lanciato tre fumogeni sulla pista di atletica.

€ 1000 POTENZA 1. per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 37° minuto, fatto esplodere un petardo potente e rumoroso nel settore occupato dagli stessi. 2. per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere, al termine dell'incontro, provocato un principio di incendio nel settore Curva Nord in occupato dai tifosi del Potenza, danneggiando due seggiolini.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROMERO NICCOLO (POTENZA)

ALMICI ALBERTO (PALERMO)

LUPERINI GREGORIO (PALERMO)

RUSSINI SIMONE (CATANIA)

GOLFO FRANCESCO (VIBONESE)

MONTEAGUDO JUAN CRUZ (CATANIA)

TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL (VIRTUS FRANCAVILLA)

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (AVELLINO)

PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)