Serie D/F: le decisioni del giudice sportivo dopo le gare di domenica

Sono cinque i calciatori fermati da giudice sportivo dopo le gare della 14ª giornata disputate domenica scorsa. Il Vastogirardi affronterà il Nereto senza Acunzo e Secondo. Monteleone salterà il derby matesino, mentre Alessio Palladini la sfida alla capolista Recanatese. Samb contro il Tolentino senza il centrocampista Lisi.

Le decisioni adottate dal giudice sportivo:

SOCIETA'

Euro 200,00 ATLETICO TERME FIUGGI

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale.

Euro 200,00 NERETO CALCIO

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

MANONI MANOLO (CASTELFIDARDO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PIETRUCCI GIANLUCA (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MONTELEONE DAVIDE(AURORA ALTO CASERTANO)

SECONDO GRAZIANO(VASTOGIRARDI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PALLADINI ALESSIO(CASTELFIDARDO)

LISI VINCENZO(SAMBENEDETTESE SRL)

ACUNZO DIEGO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

MANE MOUHAMED BACHIR(ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

PAOLI LORENZO(PINETO CALCIO)

LULLI LUCA(SAMBENEDETTESE SRL)

MENGANI EDOARDO(TOLENTINO 1919 SSDARL)

LAURENZI FRANCESCO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

MONNI SIMONE(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

RUGGIERI SERGIO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ANTEZZA STEFANO(ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

SALVATORI DAVIDE(NERETO CALCIO)

PEPE ALFONSO(PINETO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RAPARO MARCO(RECANATESE A.S.D.)

PESCE NICOLAS(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

TERRENZIO FRANCESCO(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

MONTANARO PIERLUIGI(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

ROSSI LUCA(PORTO D'ASCOLI S.R.L.)

BELLARDINELLI ANDREA(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

CRESCENZO DANIELE(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

DIALLO IBRAHIMA(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

TOMAS LUKA(ATLETICO TERME FIUGGI)

CAPASSO ANTONIO(AURORA ALTO CASERTANO)

DANIELLO GABRIELE(CASTELFIDARDO)

DI MINO MATTIA(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

IANNETTA LORIS(FOOTBALL CLUB MATESE)

MONTANO ANTONIO(NERETO CALCIO)

MICCOLI MATTEO(TOLENTINO 1919 SSDARL)

MONZA EDOARDO(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

SERAFINO PAOLO(ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

COSTA ALESSANDRO(ATLETICO TERME FIUGGI)

DE CARLO ANGELO(AURORA ALTO CASERTANO)

VITA LEANDRO OMAR(AURORA ALTO CASERTANO)

NARDELLA FRANCESCO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

FERRINI CHRISTIAN(NERETO CALCIO)

MAGLIULO MATTEO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

ZGRABLIC IVAN(SAMBENEDETTESE SRL)