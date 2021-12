Cavese: tre rientri importanti, quattro fermi ai box

La Cavese sta preparando il prossimo match di campionato in cui sfiderà il S.Agata.

Mister Troise ritrova alcuni elementi importanti ma nel gruppo ci sono ancora diversi calciatori fermi ai box. Ecce le condizioni dei calciatori acciaccati nel bollettino diramato ieri dal club:

Troise ha ritrovato in gruppo Bacio Terracino, Potenza e Zielski, che hanno ricevuto il via libera dallo staff medico, mentre ha svolto un allenamento differenziato Aliperta, per un colpo al piede subito nel corso della gara di domenica. Già domani il centrocampista dovrebbe riunirsi ai compagni.

Continua le terapie Angelo D'Angelo, alle prese da alcune settimane con un fastidioso e doloroso edema osseo al ginocchio sinistro; le sue condizioni vengono valutate giorno per giorno.

Giornata di terapie anche per Romizi, che, alla vigilia della trasferta di Paternò, a seguito di uno scontro fortuito in allenamento, ha riportato una lesione di muscolare al quadricipite della gamba destra. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni.

Da valutare per l'impegno domenica, infine, le condizioni di capitan Altobello, rimasto ai box a Paternò per una leggera elongazione al flessore della coscia sinistra.