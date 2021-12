Gladiator 1924. In panchina c'è il ritorno di mister Grimaldi

Il Gladiator 1924 S.S.D. A R.L. comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al signor Teore Sossio Grimaldi. Una scelta oculata avendo individuato nell’allenatore di Frattamaggiore la persona giusta capace di restituire entusiasmo e migliorare l’attuale posizione in classifica.

Inizia ad allenare le giovanili della Damiano Promotion arrivando fino alla conquista dello scudetto con la categoria Giovanissimi nel 2000. Continua ad allenare i giovani con Avellino, Giugliano, Napoli, Salernitana, Frosinone per poi accettare nel 2012 la chiamata della Frattese in Promozione. Due promozioni consecutive e si trasferisce a Torre Annunziata. Arriva la chiamata del Gladiator per sostituire Squillante e riuscì a centrare una comoda salvezza valorizzando i tanti giovani presenti in rosa. L’anno dopo è a Cerignola, quindi Turris e nuovamente Frattese. Lo scorso anno accettò la panchina della Puteolana in serie D e ora il ritorno a Santa Maria Capua Vetere.

Al nuovo allenatore un caloroso benvenuto da parte dell’intera famiglia nerazzurra.

UFFICIO STAMPA A.S.D. GLADIATOR 1924 S.S.D. A R.L.