Coppa Italia. Fiorentina-Benevento 2-1: viola qualificati agli ottavi

Il Benevento esce a testa altissima dalla edizione 2021/22 della Coppa Italia Frecciarossa perdendo per 2-1 al "Franchi" contro la Fiorentina di Italiano.

Il tecnico della "viola" sceglie un ampio turnover con tutti i "big", tranne il difensore Milenkovic, che partono dalla panchina mentre mister Caserta, allenatore dei giallorossi, presenta dal 1' diversi elementi della formazione titolare. A guidare l'attacco dei sanniti c'è Moncini con Sau e Brignola ai suoi lati.

La prima azione pericolosa è di marca sannita ed arriva al 7': Calò entra in area sulla destra, va verso il fondo e lascia partire un rasoterra in diagonale che manca di poco la porta e che Moncini non riesce a spingere in fondo al sacco. Al primo vero affondo la Fiorentina passa in vantaggio: corner di Callejon dalla destra, torre di Igor, Moncini si perde Milenkovic che, da pochi passi, mette alle spalle di Manfredini. Il Benevento reagisce e si rende pericoloso al 25': palla a destra per Elia che mette al centro per Acampora che, davanti a Rosati, calcia incredibilmente addosso al portiere viola. Al 37' è Glik, con un colpo di testa in tuffo da cross di Acampora, ad impegnare Rosati che, però, non si lascia sorprendere. La Fiorentina si rifà viva dalle parti di Manfredini al 39': Benassi serve Kokorin in profondità ma la conclusione dell'attaccante russo viene fermata in qualche modo dal portiere giallorosso. Al 43' ancora Benevento protagonista in attacco: lancio dalle retrovie per Moncini che scatta evitando Venuti e va alla conclusione ma Rosati respinge con il piede. Al termine dei primi 45', quindi, si va al riposo sull'1-0 per la Fiorentina sul Benevento.

Pronti-via nella ripresa e la Fiorentina raddoppia: tocco di Callejon per Venuti sulla destra, da questi parte un cross per Sottil il cui colpo di testa viene respinto da Manfredini ma è lo stesso Sottil a raccogliere la respinta e a ribadire in rete. Il Benevento non ci sta e riapre la partita 5' dopo: palla recuperata dai giallorossi sull'out di destra a ridosso dell'area viola, cross basso di Sau per Moncini che supera Rosati. Al 64' gli ospiti hanno un'ottima occasione per rimettere il match in parità: tocco di Di Serio all'indietro per Calò che prova a piazzarla nell'angolino alla sinistra di Rosato con un rasoterra chirurgico ma trova la parata in tuffo del portiere della Fiorentina che mette in angolo. Girandola di sostituzioni per entrambe gli allenatori che inseriscono anche le due punte di diamante, Vlahovic per la Fiorentina e Lapadula per il Benevento, ma il risultato non cambierà più fino al termine dei 4' di recupero. Quindi, al triplice fischio, la Fiorentina batte il Benevento per 2-1 e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove troverà il Napoli.

