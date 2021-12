Fiorentina. Italiano: "Obiettivo raggiunto contro un buon Benevento"

La Fiorentina ha battuto il Benevento per 2-1 qualificandosi per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Al termine della gara del "Franchi", il tecnico viola, Vincenzo Italiano, ha così commentato la partita:

"Abbiamo raggiunto l'obiettivo qualificazione contro una squadra, il Benevento, di categoria inferiore ma reduce da quattro vittorie ed in ottima forma. Anche se in campo è andato chi non gioca sempre la prestazione mi è piaciuta.

La fortuna, per ora, è dalla nostra parte. Rosati? Ha giocato benissimo e si è fatto trovare pronto così come Terzic, Benassi e Kokorin. Sul 2-0 avremmo potuto fare meglio ma quando la fatica si è fatta sentire e siamo calati alla distanza.

Vlahovic? E' un professionista esemplare e rende facile gestire la sua situazione".