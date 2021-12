Benevento. Caserta: "Spiace per la sconfitta, meritavamo di più"

L'allenatore del Benevento, Fabio Caserta, ha così commentato la sconfitta subita dalla sua squadra contro la Fiorentina per 2-1 nel match di Coppa Italia Frecciarossa. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Spiace per la sconfitta ma abbiamo fatto una grande partita e non era facile giocare a viso aperto in casa della Fiorentina. La partenza non è stata ottima a differenza della loro. Dopo lo svantaggio abbiamo reagito e cominciato a giocare creando anche pericoli alla loro difesa. Lo stesso abbiamo fatto dopo il loro raddoppio: per quanto abbiamo fatto vedere avremmo meritato di più.

Ho dato spazio a chi gioca meno e le risposte sono state buone: questo vuol dire che posso contare sull'intera rosa. Sono felice sia della prestazione che del gol di Moncini: il suo rendimento non è quello ci aspetteremmo da un giocatore come lui ma tutti vivono periodi di alti e bassi. Ci darà comunque una mano perché le qualità le ha e si allena al massimo.

Non ci siamo mai disuniti ma, anzi, siamo rimasti in partita e abbiamo anche cercato di fare il nostro gioco creando anche belle azioni, così come le avevamo preparate in allenamento.

Sau non è un esterno ma ho voluto sfruttare le sue qualità nel giocare tra le linee. Poi l'ho invertito con Moncini per sfruttare le qualità difensive di quest'ultimo. Avevamo comunque deciso che Sau avrebbe giocato massimo per 60'.

Letizia e Foulon, probabilmente, non ci saranno nemmeno col Monza perché ancora non si allenano con i compagni".