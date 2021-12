Picerno, la squadra al villaggio di Babbo Natale con regali ai bambini

“Non esiste niente che dia più soddisfazione di vedere un bambino felice e sorridente. Aiuto sempre per quanto posso, Anche se è semplicemente firmare un autografo. Il bambino di un sorriso vale più di tutto il denaro del mondo”. Partiamo da questa frase del campione Lionel Messi, per raccontare della bella iniziativa che ha visto protagonisti i calciatori del Picerno, che hanno partecipato nel pomeriggio di mercoledì al “Villaggio di Babbo Natale”, situato in piazza Forlenza a Picerno. Una giornata emozionante, dove i sorrisi l’hanno fatta da padrona, con i bambini felici e sorridenti nel ricevere dalle mani dei calciatori del Picerno tanti giochi, che la Società ha voluto acquistare per l’iniziativa. Con questa, sono continuate le attività della società nel sociale. Insieme al DG Vincenzo Greco e a mister Leonardo Colucci, presenti il capitano Emmanuele Esposito e i calciatori, insieme allo staff. Il Villaggio di Babbo Natale ha riaperto in questi giorni a Picerno dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria. Si tratta di un importante progetto di integrazione e condivisione per i bambini, organizzato da anni da un gruppo di cittadine che si sono sempre occupate di bambini, con il prezioso supporto dell’amministrazione comunale di Picerno.

“Una iniziativa molto bella”, ha dichiarato il Direttore Generale Vincenzo Greco, che ha aggiunto: “Così come bello è stato vedere tanta partecipazione. Siamo Felici di aver portato un po' di sorrisi ai bambini, in questo periodo così difficile. Vederli sorridere in compagnia dei calciatori e aver donato loro i regali ci riempie il cuore di gioia e soddisfazione. Non mancherà ancora il supporto del Picerno per i più piccoli. Saremo presenti in iniziative simili anche per l’Epifania, per donare un sorriso ai bambini e renderli felici”.