Picerno-Vibonese, per l'ultima dell'anno biglietti da 2 a 10 euro

Il Picerno, al fine di favorire l’afflusso dei tifosi allo stadio “Curcio”, ha comunicato che per il match contro la Vibonese, ultimo dell’anno, sono stati inseriti sconti sull’acquisto dei biglietti in prevendita. Infatti dalle ore 10 del 16 dicembre e fino alle ore 12.30 di mercoledì 22 dicembre, è aperta la prevendita – per i tifosi del Picerno – dei biglietti per la partita tra Picerno e Vibonese, in programma mercoledì 22 dicembre, alle ore 14.30, stadio “Donato Curcio”, nel match valevole per la 20^ giornata di Serie C, girone C (1^ di ritorno).

Per il SETTORE LOCALI, i biglietti possono essere acquistati, al momento, solo ed esclusivamente fisicamente presso il punto vendita autorizzato di Picerno, situato presso Autolinee Caivano, in via Gramsci, che osserverà i seguenti giorni e orari di apertura:

16, 17 dicembre: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 19.30;

sabato 18 dicembre: mattina dalle ore 9 alle ore 13;

domenica 19 dicembre: chiuso

lunedì 20, martedì 21 dicembre: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 19.30;

mercoledì 22 dicembre: dalle ore 10 alle ore 12.30;

Questi i prezzi per settore per quanto riguarda i tifosi del Picerno:

TRIBUNA DISTINTI – BIGLIETTO INTERO: 10 € (compresi diritti di prevendita);

DONNE (tutte le età) E BAMBINI (dai 5 ai 15 anni): 2 € (compresi diritti di prevendita);

OVER 65: 5 € (compresi diritti di prevendita);

BAMBINI fino a 5 anni non pagano e non hanno posto a sedere

Restano uguali i prezzi per:

TRIBUNA CENTRALE: € 30 + diritti di prevendita;

TRIBUNA CENTRALE (ridotto ragazzi dai 6 ai 15 anni): € 15 + diritti di prevendita

SETTORE OSPITI (479 biglietti disponibili, 75 % di 639, secondo disposizioni ministeriali, costo 10 € compresi diritti di prevendita). Per il settore ospiti, si attendono disposizioni dalle Autorità competenti. Ogni comunicazione sulla prevendita dei biglietti verrà immediatamente comunicata su azpicerno.it e sui canali social di Facebook e Instagram.Si precisa che non sarà possibile acquistare il biglietto al botteghino e che tali prezzi saranno validi solo per la partita AZ Picerno-Vibonese.

Ufficio Stampa Az Picerno