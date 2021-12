La Lega A vota per salvare la Salernitana: chiesta proroga del trust

L'assemblea della Lega Serie A, che si è tenuta oggi, ha votato all'unanimità per chiedere alla Federazione di estendere il mandato del trust sino al termine della stagione per garantire alla Salernitana di proseguire il campionato sino alla sua conclusione.

Diciotto voti favorevoli, due astenuti (Lazio e la stessa Salernitana). I club, dunque, propongono alla Figc una deroga per un'ulteriore proroga al fine di evitare un totale caos in cui si ritroverebbe l'intera Serie A qualora i granata fossero esclusi a campionato in corso.

Ora la decisione spetterà al Consiglio federale, in programma il prossimo 21 dicembre.