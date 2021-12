Cavese: due squalificati dal giudice sportivo, Anatrella in diffida

Nel prossimo turno di campionato la Cavese non avrà a disposizione due calciatori cha hanno giocato da titolari le ultime gare: si tratta di Niccolò Gabrieli e Fabio Corigliano. Sia il terzino che il centrocampista sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo. In diffida il portiere Anatrella.

Un questione da risolvere in più per Troise che dovrà rinunciare a due under e ciò comporterà dei cambiamenti di formazione. In particolare il problema stringente è sulla fascia destra di difesa: con Gabrieli squalificato, sarà da valutare attentamente la condizione di Potenza (unico altro terzino destro in rosa), appena rientrato da un problema muscolare.