Napoli, ufficiale la cessione di Manolas. Un flop tecnico ed economico

È finita l'avventura di Manolas a Napoli: il difensore greco va all'Olympiacos.

Al Napoli andrà un indennizzo di circa due milioni di euro. Il difensore fu prelevato dalla Roma per circa 36 milioni (la Roma acquistò Diawara per 21 nell'operazione).

Arrivato per formare una grande coppia difensiva con Koulibaly, Manolas non ha mai convinto anche per i tanti infortuni fino a perdere il posto da titolare. Un flop tecnico ed economico.