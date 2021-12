Imolese-Pescara: info biglietti

In occasione della gara Imolese-Pescara, in accordo con la Questura e nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti e dei protocolli FIGC, la società romagnola ha ufficializzato le modalità di biglietteria e accesso per domenica 19 dicembre ore 17:30.

Ai tifosi ospiti sarà consentito l'arrivo allo stadio da via Rosselli con utilizzo del parcheggio dell’autodromo sito in Via Malsicura.

Ai tifosi della società Pescara saranno messi a disposizione, nel rispetto delle normative di vigenti in materia di capienza, n. 420 tagliandi. I biglietti per il settore ospiti dovranno essere acquistati in prevendita, al prezzo di € 14,00 più diritto di prevendita con le seguenti modalità:

online sul sito http://www.etes.it

La prevendita per il settore ospiti sarà attiva dalle ore 15.00 di oggi, giovedì, fino alle ore 19.00 di sabato 18.

Obbligo di Mascherina e Green Pass.