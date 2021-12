Sono undici gli squalificati tutti per un turno per quanto riguarda il girone A di Serie C, vediamo il dettaglio:

Una giornata

Gelmi (Feralpi), Salvi (Legnago), Giorgione (Albinoleffe), Ronaldo (Padova), Legati (Feralpi), Palmieri (Fiorenzuola), Magli, Pinto (Giana), Caverzasi, Marchesi (Pro Sesto), Negro (Triestina)