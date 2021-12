Alla scoperta del prossimo avversario del Pescara: l'Imolese

Sarà l'Imolese il prossimo avversario del Pescara in campionato. Domenica 19 dicembre, fischio d'inizio previsto per le ore 17.30, i biancazzurri di Gaetano Auteri saranno di scena sul terreno di gioco del "Romeo Galli" di Imola per sfidare i padroni di casa nell'ultimo match del girone d'andata.

Pescara che giunge a questa gara dopo le due vittorie consecutive con Grosseto e Pistoiese che hanno rilancito i delfini in classifica, i romagnoli sono reduci invece dal pari a reti bianche sul campo della Vis Pesaro.

Ma scopriamo nel dettaglio i numeri e le curiosità sui prossimi avversari degli abruzzesi:

LA CLASSIFICA DELL'IMOLESE

L'Imolese occupa la posizione numero 17 in classifica, con 18 punti dopo altrettante gare di campionato (5 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte). Sono 24 le reti realizzate, come anche quelle subìte.

STATISTICHE

Angeli è il capocannoniere del club, con 5 reti segnate finora in campionato; seguito in questa classifica da Turchetta, l'ex Padovan e Benedetti a quota 3 reti ciascuno.

L'ULTIMO MATCH

L'Imolese è reduce dal pareggio (0-0) in casa della Vis Pesaro, dove è scesa in campo così: Rossi; Lia, Rinaldi, Vona, Liviero; D'Alena (46' s.t. Palma), Torrasi (17' s.t. Lombardi A.), Benedetti; Padovan, De Sarlo (46' s.t. Lombardi L.), Turchetta. Allenatore: Gaetano Fontana.