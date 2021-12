Benevento-Monza. Partita da segno 1 e con molti gol per i bookmaker

Al "Vigorito" di Benevento si disputerà domenica pomeriggio, fischio di inizio alle 18:30, i match clou della 18a giornata di Serie B: ad affrontarsi sarà la compagine giallorossa locale ed il Monza. Le due squadre si trovano entrambe al terzo posto il classifica con 31 punti.

Gli esperti di 888sport.it, vedono favorito il Benevento, quotato a 1,98 a fronte del 3,95 della squadra di Stroppa. Il pareggio è dato a 3,30 volte la giocata. Sanniti e monzesi vantano, insieme al Brescia, il miglior attacco della cadetteria con 29 reti quindi è logico pensare ad una partita con reti da ambedue le parti il Goal è quotato a 1,70 mentre il No Goal viene pagato 2,06 volte la posta. L'1-1 è il risultato esatto più gettonato e la sua quota è data a 6,25, seguono l'1-0 per il Benevento a 7,50; la vittoria esterna del Monza per 2-1 è quotata a 12.