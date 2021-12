L'allenatore Pasquale Borrelli ha rassegnato le proprie dimissioni. Una notizia inaspettata che non trova conforto nell'andamento della squadra, dato il netto miglioramento nel percorso in campionato con la gestione dell'ormai ex allenatore. Al momento non sono state fornite le motivazioni alla base dell'addio.

Il San Giorgio ha appena annunciato che la guida della prima squadra è stata affidata nuovamente a Squillante.