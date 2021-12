Inaugurato ieri il primo official store del Picerno presso FC Sport

E' stato inaugurato ieri sera il primo official store del Picerno, situato presso l'attività FC Sport di Carmine Farenga, in via Carlo Levi 21, a Picerno. Una serata importante che segna il raggiungimento dell'ennesimo obiettivo della Società, in collaborazione con FC Sport.

"Abbiamo completato quest'altro tassello, molto importante", ha commentato il Direttore Generale Vincenzo Greco, che ha aggiunto: "A disposizione dei tifosi questo bellissimo store ufficiale, completo di tutto, con il materiale della Leonessa e con lo sponsor tecnico Givova. A disposizione dei tifosi che vivono lontano da Picerno, la possibilità di acquistare il tutto on-line, anche con autografi e personalizzazioni. Portare sempre più in alto il nome di Picerno, renderlo sempre più importante. Questo è uno dei nostri obiettivi".

All'inaugurazione presente anche il sindaco, Giovanni Lettieri, l'assessore allo Sport, Carmela Marino, il vice presidente Gianvito Curcio, i dirigenti del Picerno e alcuni calciatori insieme al capitano Emmanuele Esposito.

"Una bellissima iniziativa che arriva nel momento giusto", ha sottolineato il primo cittadino Giovanni Lettieri, che ha aggiunto: "E' una occasione importante in particolare per i picernesi che vivono fuori. C'è grande orgoglio nel rappresentare Picerno, anche con questo store in una piccola comunità che si sta esprimendo alla grande a livello nazionale. E' un grande motivo di orgoglio".

Maglia da gara, kit gara, kit allenamento, k-way, felpa allenamento, felpa da passeggio, polo casual, tuta ufficiale, sciarpa, zaino e il gagliardetto. Tutti i prodotti disponibili nel punto vendita di FC Sport, ma anche sul sito www.shopazpicerno.it, dove si potranno conoscere tutti i dettagli, richiedere le personalizzazioni e ordinare on-line per ricevere tutto comodamente a casa. Il tutto tramite pagamenti sicuri, qualità garantita e spedizioni veloci, nazionali e internazionali.