Premiazioni ed emozioni alla festa del calcio lucano ieri a Tito

“Dopo un anno di assenza, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, abbiamo organizzato nuovamente la Festa del calcio lucano. Un’occasione dove si sono ritrovate tutte le componenti del calcio della nostra regione a cominciare dalle nostre società affiliate alle quale esprimo i miei sentimenti di gratitudine per il lavoro che stanno svolgendo con la passione e la correttezza che le hanno sempre contraddistinte. Insieme, ognuno per le sue responsabilità, sono sicuro che riusciremo a fare un buon lavoro nell’interesse esclusivo del calcio dilettantistico lucano seguendo la strada che ci ha indicato il compianto e mai dimenticato presidente Rinaldi”.

Con queste parole il presidente del Comitato Regionale Lnd Basilicata Emilio Fittipaldi ha aperto la Festa del calcio lucano, tradizionale appuntamento con le società dilettantistiche affiliate al Comitato Regionale della Lnd Basilicata, che quest’anno si è dovuta sdoppiare a causa della pandemia in due eventi: il primo riservato alle società della provincia di Potenza e il secondo in programma martedì 21, a Bernalda, riservato a quelle della provincia di Matera.

La manifestazione, tenutasi nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19 presso l’Hotel Santa Loya di Tito Scalo, è proseguita con i saluti del sindaco di Tito Graziano Scavone, di Michele Simonetti Responsabile comunità e sviluppo territoriale del Distretto Meridionale di Eni, dell’assessore allo Sport del Comune di Potenza Patrizia Guma, del presidente del CRA Basilicata Michele Calabrese, del vice presidente AIAC regionale Nicola Angelillo, del vice presidente dell’Adise Rocco Galasso e del Dg del Picerno Vincenzo Greco.

Nel corso della manifestazione sono state premiate le società vincenti campionati e coppe Disciplina dell’ultima stagione agonistica.

Non sono mancati momenti di grande emozione come quelli con Georgiana Teodorescu, moglie di Piero Rinaldi indimenticato presidente del CRB, alla quale è stata donata una targa in ricordo di Piero e con Rocco Picciano, storico segretario del CRB, premiato per il lavoro svolto in favore del Comitato Lnd Basilicata e delle società affiliate.

Nel corso della manifestazione, condotta dal giornalista Alessandro Panuccio, sono stati assegnati anche i premi “Gennaro Tullipano” per il fair play ad Antonio Croglia, Alessandro Cerverizzo e Valeria Vertunni.

Lo scambio di auguri per le imminenti festività natalizie e il brindisi finale hanno concluso l’evento.