Rotonda, ufficializzati 4 under: Rotella, Mihali, Valerio e Garritano

Quattro under per il Rotonda. La società pollinea ha ufficializzato gli arrivi di Federico Rotella, Patrick Mihali, Andrea Valerio e Francesco Garritano. Il primo, centrocampista classe 2001, nativo del comune nell'hinterland torinese di Ciriè, è cresciuto nel settore giovanile granata. Dopo la trafila nella prestigiosa cantera del Torino esperienze nella under 19 della Reggiana e nel Fossano in serie D. Il secondo, veneziano, centrocampista classe 2002, ha mosso i primi calci nel settore giovanile dell'Atletica Mogliano, ha indossato in carriera le maglie del Real Martellago, Union San Giorgio, Chions, Troina e Vittorio Falmec. Il terzo, difensore classe 2002 nativo di Vasto, ex tra le altre di Vastese, Follonica Gavorrano e Derthona. Il quarto, centrocampista classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Rende, ha già maturato esperienze in serie D con la maglia biancorossa, dove ha seguito tutta la trafila giovanile fino ad arrivare in prima squadra. Presenze anche in questa stagione in quarta serie, con la formazione campana del Gladiator di Santa Maria Capua Vetere.