Pescara, Auteri: "Mi aspetto continuità. Imolese buona squadra"

Alla vigilia di Imolese-Pescara, gara valevole per la 19° giornata del girone B del campionato di Lega Pro, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei biancazzurri Gaetano Auteri. Queste le sue parole:

"I convocati sono 22 non ci saranno Marilungo, Galano e Rizzo, oltre a Radaelli. Non ci sono indisponibili. Per quanto riguarda queste due partite in appena tre giorni, sicuramente ci saranno delle alternanze in alcuni ruoli. Drudi ha lavorato bene e domani sarà disponibile.

L'Imolese è una squadra che gioca un buon calcio, conosco poi Fontana ed è un allenatore che da idee alle proprie squadre. Hanno un mix tra giovani ed esperti, per noi sarà un bel test soprattutto per confermare le ultime uscite. Abbiamo bisogno di trovare continuità dal punto di vista della prestazione e dell'espressione in campo, oltre a quella individuale. Mercato? Giochiamo prima queste ultime due partite.

Sorrentino e Iacobucci stanno bene entrambi, faccio i complimenti a Iacobucci perché sta lavorando con grande serietà e professionalità. È un portiere che conosco da tanto tempo e quindi anche questa sicuramente potrebbe essere una variazione nelle prossime due gare".