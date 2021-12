UFFICIALE - Benevento-Monza rinviata a data da destinarsi

E' arrivata l'ufficialità dalla Lega B circa il rinvio della gara tra Benevento e Monza in programma domani alle 18:30 al "Vigorito".

La compagine monzese ha chiesto il rinvio in seguito alla messa in quarantena del gruppo squadra da parte dell'ATS Brianza da oggi fino al 21 dicembre. Questo il comunicato della Lega:

La Lega Nazionale Professionisti B vista l’istanza presentata in data odierna dalla società A.C. Monza e preso atto dell’allegata comunicazione dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brianza, avente ad oggetto “Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento” ha disposto il rinvio della gara BENEVENTO - MONZA, valida per la 18a giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022, programmata per domenica 19 dicembre p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B.