Taranto-Picerno: i convocati di mister Giuseppe Laterza

Terminato l'allenamento di rifinitura, Giuseppe Laterza ha stilato la lista dei giocatori convocati per la partita contro il Picerno. Il match in programma domani alle ore 14.30 allo stadio Erasmo Iacovone sarà fondamentale per riprendere il cammino in campionato. Per quanto riguarda le scelte, Laterza deve rinunciare a Ferrara, Tomassini e Riccardi. Prima convocazione per il nuovo arrivato Barone.

CONVOCATI

Portieri: Chiorra '01, Antonino, Zecchino '03,

Difensori: Granata '00, Zullo, Benassai, De Maria '99, Versienti

Centrocampisti: Marsili, Bellocq, Labriola '01, Civilleri, Cannavaro '02

Attaccanti: Falcone, Pacilli, Giovinco, Saraniti, Santarpia '00, Italeng '01, Ghisleni '01, Mastromonaco '00, Barone