Novara-Gozzano 1-0, azzurri più forti anche della nebbia

Un altro passo forse decisivo verso la serie C per il Novara che supera a fatica il Gozzano e allunga in classifica visti anche i risultati delle altre contendenti per il primo posto, azzurri fortunati che per la seconda partita interna di fila approfittano di un errore dal dischetto degli avversari, stavolta il Gozzano manca la chance per passare in vantaggio e viene punita nel finale da un gol di Benassi. Prima di finire il 2021 il Novara ospiterà mercoledì il Chieri, derby della Cremosina per la formazione di Schettino contro il Borgosesia.

Il Novara rischia grosso, il Gozzano sbaglia anche un rigore Subito una grande occasione per il Gozzano con Cominetti che lavora un bel pallone ma trova sulla sua strada un quasi miracoloso Desjardins, al 13’ si vede il Novara con Alfiero il cui destro viene deviato da un difensore in angolo. Gli ospiti sono pericolosi in ripartenza, lo scatenato Cominetti serve Castelletto che da due passi manca un facile gol, ancora l’attaccante del Gozzano impegna Desjardins in corner prima di una grande occasione per gli azzurri con Alfiero che si fa ipnotizzare da Vagge che sventa la minaccia. Al 24’ Vuthaj impegna Vagge in una parata a terra, al 30’ angolo di Gonzalez e clamorosa traversa di Bergamelli; la formazione di Schettino ha l’occasione più importante per passare, al 33’ viene concesso un calcio di rigore per fallo di Paglino, dagli undici metri Cominetti calcia sulla traversa, prima dell’intervallo una palla-gol per parte, al 43’ Bergamelli di testa sfiora il palo, due minuti più tardi palo dalla distanza di Cozzari.

Benassi la decide, una rete di importanza capitale Nebbia sempre presente anche dopo l’intervallo, al 6’ azione personale di Vuthaj al quale si oppone Vaggie, nella circostanza il bomber Albanese avrebbe potuto anche servire Gonzalez libero sulla sinistra; al 13’ combinazione Alfiero-Vuthaj, Vagge in angolo sulla conclusione del capocannoniere del girone. I padroni di casa premono e non rischiano più come nel primo tempo, al 26’ azione personale di Paglino che difetta al momento del tiro in porta, al 38’ arriva il tanto sospirato dal “Piola” vantaggio novarese, angolo di Laaribi sul quale tra la nebbia irrompe Benassi che mette a segno una rete pesantissima che vale la fuga del Novara verso la serie C.

NOVARA-GOZZANO 1-0

Marcatore: 38’st Benassi.

Novara (3-4-1-2): Desjardins; Benassi, Bergamelli, Amoabeng; Paglino, Di Munno (19’st Tentoni), Vaccari, Di Masi; Gonzalez (30’st Laaribi); Alfiero (30’st Pereira), Vuthaj. A disposizione: Taliento, Bonaccorsi, Capano, Spina, Vimercati, Capone. All. Marchionni

Gozzano (4-3-3): Vagge; Pici (14’st Pennati), Ciappellano, Bane, Montesano; Gemelli (24’st Rao), Cozzari, Castelletto (43’st Paoluzzi); Sangiorgio, Cominetti, Faye (33’st Nicastri). A disposizione: Ujkaj, Italiano, Peradotto, Nicastri, Molinari, Giffon. All. Schettino

Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Note: Corner 12-6. Ammoniti Bergamelli e Gonzalez per il Novara, Sangiorgio e Paoluzzi per il Gozzano. Spettatori 1500ca.