Giugliano, pres.Mazzamauro: "I risultati ci stanno dando ragione"

Al termine del successo per 4-0 contro il Real Monterotondo Scalo, si è presentato in conferenza stampa il nostro Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro.

Di seguito le sue dichiarazioni:“Ci tengo subito a dire che qui a Giugliano ho trovato un calore particolare, un pubblico che ci sta sempre vicino e voglio ringraziarli. Sottolineo che però nulla va dato per scontato. Stiamo facendo ottime cose, dietro questa squadra c’è una macchina organizzativa che lavora giorno e notte per la nostra società, a cui vanno tutti i complimenti del caso. Ci sono tanti sacrifici, siamo arrivati qui in punta di piedi piano piano abbiamo iniziato a costruire. I risultati ci stanno dando ragione. Ci tengo a fare un plauso pubblicamente al nostro allenatore che è davvero forte. E’ veramente un ottimo tecnico, preparato. Una persona eccezionale che come pochi riesce a tenere il gruppo e lo spogliatoio unito”.

Il Presidente Onorario ha poi continuato: “Nel mio piccolo credo di rappresentare una società importante completa e competente in tutti i settori. Dal primo all’ultimo dipendente di questo club, un grazie a loro. Riguardo il campionato serve equilibrio e serenità. La squadra sta andando bene, sta facendo risultati incredibili e siamo orgogliosi dell’abnegazione e la professionalità di questi ragazzi che sono encomiabili e dello staff tecnico. Non serve pensare troppo oltre, stiamo calmi e ragioniamo partita dopo partita. Riguardo al mercato, ho dei validissimi collaboratori che si occupano di questo insieme a mio figlio Renato. Siamo attenti e a disposizione. La squadra è una grande famiglia, siamo felici di quello che stiamo costruendo”

Ancora il presidente: “Ringrazio particolarmente l’imprenditoria giuglianese che si è dimostrata disponibile e vicina a questa squadra che rappresenta la città di Giugliano. Un grazie di vero cuore e mi aspetto ancora molto, perché questa è una città che può dare tanto. Per noi gli sponsor sono parte della nostra famiglia. Ringrazio pubblicamente Donato Poziello, persona squisita che ha fatto da garante verso l’imprenditoria. Stiamo lavorando per migliorare ancora la nostra struttura e per fare il massimo per dimostrare vicinanza ai tifosi. Con l’amministrazione il rapporto è ottimo. C’è un gruppo dirigente serio e preparato, è chiaro che vanno fatti determinati lavori, ma sono assolutamente fiducioso. Questa amministrazione fattiva che mantiene le proprie promesse”.

Infine ha concluso: “Ringrazio i tifosi a cui auguro di passare un felice Natale, per il supporto costante, li aspettiamo allo stadio sempre più numerosi. Un pensiero speciale alle donne, ai bambini e alle persone disabili, per questa società la loro presenza e vicinanza è fondamentale. Lavoreremo e faremo iniziative anche per il sociale, cercando di stare attenti a tutto ”.