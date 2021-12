Serie C girone C, domenica da dimenticare per Potenza e Picerno

Una domenica da dimenticare per Potenza e Picerno. La squadra del capoluogo di regione perde anche lo scontro salvezza in casa contro il Campobasso al Viviani, mentre i melandrini vengono battuti allo Iacovone dal Taranto. Al Viviani decide una rete di Candellori ad un minuto dall'intervallo che regala ai molisani i tre punti importanti in chiave salvezza. Invece la formazione di Colucci perde dopo quattro risultati utili consecutivi dal suo arrivi. Infatti gli jonici con un gol per tempo di Saraniti e Falcone piegano i picernesi che scivolano al decimo posto in classifica. Mercoledì ultimi impegni del 2021 per le due lucane: il Potenza a Bari e il Picerno in casa ospite la Vibonese.