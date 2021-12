Serie D, al Francavilla il derby lucano Il Rotonda vittorioso al 90'

Derby vinto e primato solitario. Nel diciassettesimo turno di Serie D girone H il Francavilla cala il tris al Lavello e si prende la vetta, in attesa del recupero tra Brindisi e Cerignola rinviato per Covid-19. I sinnici vanno subito sul doppio vantaggio con Cristallo e Nolè dopo 10', ma scorrono tre giri di lancette con gli ofantini che accorciano con Statella. Ma non basta perché gli uomini di Ragno nella ripresa chiudono con Croce la giornata perfetta. Ultima gara dell'anno perfetta anche per il Rotonda che al 90' con Ferreira piega la forte Casertana. Ad aprire le marcature ci aveva pensato Baldeh, mentre il falchetti avevano impatto con Vicente. I lupi del Pollino per ora sono fuori dai play-out.