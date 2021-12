Taranto-Picerno, Laterza raggiante: "Vittoria di gruppo"

Vittoria convincente del Taranto tra le mura amiche. I ragazzi di Giuseppe Laterza si impongono contro un Picerno in grande forma considerando le ultime tre gare disputate in campionato. La gara si presenta come match vitale per la salvezza, nonostante l'ottimo passo di entrambe. Gli ospiti sono stati dominati sotto il punto di vista del gioco e del punteggio, e di questo Giuseppe Laterza si può ritenere soddisfatto.

Nei primi minuti di gioco è il Taranto a fare la partita: prima Saraniti ci prova per due volte ma l'estremo difensore del Picerno mette in angolo, poi al 17' arriva il vantaggio sempre di Saraniti grazie alla pennellata di Versienti per l'inzuccata impeccabile dell'attaccante rossoblù. Nel secondo tempo, Zullo è costretto ad abbandonare il campo per infortunio, al suo posto Granata. Al 56' arriva puntuale il raddoppio con Falcone, messo in condizioni agevoli da uno straripante Civilleri. Nel finale ci prova il Picerno ma Chiorra si oppone alla grande. Giuseppe Laterza, nel post partita, si è espresso: "E' stata una vittoria di gruppo, i ragazzi sono stati eccezionali. L'hanno vinta mentalmente, tecnicamente e tatticamente".

Per il Taranto è una vittoria fondamentale per la classifica e il morale. I tre punti rappresentano linfa vitale dopo un periodo negativo con la sconfitta al San Nicola contro la capolista Bari. I ragazzi di Laterza sono stati bravi a rialzarsi e mettere a segno un bel colpo casalingo contro una diretta concorrente per la salvezza.