Fiorentina-Sassuolo 2-2, pari e spettacolo al Franchi

Fiorentina e Sassuolo danno spettacolo nel lunch match della penultima giornata del girone d’andata. 2-2 il risultato finale dopo una gara dai ritmi altissimi, pressing e belle giocate.

Prima occasione di marca viola al 16’ con Gonzalez che spara alto da pochi metri. Qualche minuto dopo Torreira impegna Consigli. La risposta dei neroverdi arriva al 28’ con una super occasione per Frattesi che spreca a due passi da Terraciano. A passare in vantaggio sono gli ospiti al minuto 32’ con Scamacca su assist di Frattesi. Tempo 5 minuti e Frattesi serve il raddoppio neroverde in un primo tempo stellare per il centrocampista ex Monza. Sul finale di tempo Consigli compie un miracolo su Milenkovic.

La ripresa vede la Viola più in palla e riapre la gara al 51’ con il solito Dusan Vlahovic, alla rete numero 33 nell’anno solare, raggiunto Ronaldo, recordman in Serie A. Dionisi mette dentro Henrique per Traorè abbassando un po’ la squasdra concedendo spazio ai padroni di casa che pareggiano al 66’ con Torreira. La Fiorentina rimane in 10 per il rosso a Biraghi, ma il risultato non cambia. Un punto a testa per le due squadre