Picerno, installato un impianto di telecamere per le video analisi

Oltre ai lavori di ampliamento e ammodernamento eseguiti presso lo Stadio "Donato Curcio" per poter soddisfare i requisiti richiesti dai Criteri Infrastrutturali delle Licenze Nazionali Figc per i campionati professionistici, il Picerno ha investito tanto anche sulla tecnologia, installando un impianto di telecamere digitali ad alta risoluzione utili a filmare e ad analizzare gli allenamenti e le partite della squadra melandrina. Un sistema di Video Analisi altamente innovativo messo a disposizione dello staff tecnico della prima squadra per poter analizzare sia gli allenamenti quotidiani sia le gare casalinghe. Dieci telecamere automatizzate e gestite da remoto con una regia digitale, posizionate per inquadrare al meglio l'intera superficie di gioco e filmare in modo dettagliato il gioco della squadra e i movimenti del singolo calciatore.

"L'analisi video delle partite e degli allenamenti è diventata uno strumento di lavoro molto utile per gli allenatori", ha dichiarato il Direttore Generale Vincenzo Greco, che ha aggiunto: "Questo sistema innovativo progettato dall'ing. Gianvito Curcio, è stato voluto per dare la possibilità allo staff tecnico subito dopo ogni allenamento e subito dopo ogni gara casalinga di analizzare il gioco della squadra, di analizzare i movimenti di ogni singolo calciatore o i movimenti di reparto. Sia per gli allenatori ma soprattutto per i calciatori è molto importante rivedersi, capire lo svolgimento di una azione, capire il corretto posizionamento in campo, analizzare un passaggio corretto o sbagliato, tutto questo favorisce la crescita di una squadra. L'AZ Picerno anche in questo è all'avanguardia, solo alcune società di Serie A in Italia hanno a disposizione un impianto di cosi elevata tecnologia, un'ulteriore investimento fatto per far crescere sempre di più questa società e anche per far lavorare meglio staff tecnico e calciatori".

Ufficio Stampa Az Picerno