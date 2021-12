Toro Club Melfi, donati panettoni e pandori alla Caritas di Rionero

Anche quest’anno il Toro club Melfi “Gian Paolo Ormezzano”, in occasione delle prossime festività natalizie, non ha voluto far mancare il proprio sostegno a chi ne ha bisogno. Questa volta la mano solidale dei tifosi del Torino del club lucano si è tesa verso le famiglie meno abbienti della città di Rionero in Vulture assistite dal locale Centro di ascolto della Caritas . “La solidarietà è nel nostro dna – afferma Gianluca Tartaglia, presidente del Toro club di Melfi - e, pertanto, non abbiamo avuto nessuna difficoltà a far pervenire il nostro pensiero solidale a chi ne ha più bisogno. Parlando, qualche tempo fa, con il parroco della chiesa del S.S. Sacramento don Sandro Cerone ci ha parlato della situazione di alcune famiglie di Rionero in Vulture bisognose di assistenza. E così, insieme agli altri soci del club divenuto sempre più di carattere regionale, abbiamo deciso che il nostro pensiero solidale fosse destinato quest’anno proprio a quelle famiglie”. Una ventina quelle individuate dal Centro di ascolto della Caritas di Rionero in Vulture che riceveranno, nei prossimi giorni, panettoni e pandori che il Toro club Melfi “Gian Paolo Ormezzano” ha consegnato loro al termine di una sobria cerimonia alla quale, oltre ad una delegazione dello stesso club, ha partecipato anche il parroco don Sandro Cerone. “Ringrazio di cuore tutti i soci del Toro club Melfi per la generosità dimostrata nei confronti delle famiglie che assistiamo - dichiara don Sandro Cerone -. Il vostro gesto, anche se può sembrare piccolo agli occhi degli altri, è grande perché l’avete fatto con il cuore e prima ancora di raggiungere la famiglia destinataria del dono ha già rinnovato il vostro. Il primo dono che si trasmette è l’amore e voi l’avete fatto. Grazie a nome loro”.