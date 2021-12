Cavese: stangata dal giudice sportivo per Allegretti

Il giudice sportivo ha squalificato l'attaccante della Cavese Allegretti in seguito all'espulsione rimediata contro il Sant'Agata.

Tre turni di stop "Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno". In diffida Viscomi.

Nella sfida infrasettimanale col Cittanova ci sarà anche un altro grande assente, Bonanno, leader dei calabresi, anche lui squalificato per due turni. Out anche Biondo, squalificato per una giornata.