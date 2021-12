Salernitana bloccata, la Lega non rinvia. Udinese vince a tavolino?

Il 2021 della Salernitana potrebbe concludersi con l'ennesima beffa. La squadra ha definitivamente rinunciato alla trasferta per Udine in seguito al divieto dell'Asl di Salerno.

Tuttavia, la Lega non si è ancora pronunciata in merito e l'Udinese è intenzionata a scendere in campo. In tal caso si profilerebbe la vittoria a tavolino per i friulani.

Giornata di attesa per i granata che aspettano notizie positive dalla Lega e soprattutto dal Consiglio federale che oggi deciderà le sorti del club.

- Seguiranno aggiornamenti su decisioni Lega e Consiglio federale -