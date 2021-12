Gravina: "No alla proroga, Salernitana venduta entro il 31 o è fuori"

Al termine del Consiglio federale il presidente Gravina ha parlato in conferenza stampa:

"Riguardo la situazione della Salernitana non abbiamo assunto nessuna delibera, non c'era bisogni, mi sono semplicemente limitato a leggere il contenuto di un atto notarile che prevedeva l'esclusione della Salernitana in caso di mancata cessione delle quote, ci sono anche le firme dei disponenti e dei trustee. Ieri sera uno dei disponenti ha richiesto ieri una proroga che però non è contemplata nell'atto notarile. Pertanto auguriamo alla Salernitana di trovare un acquirente nei prossimi dieci giorni altrimenti c'è l'atto notarile ben chiaro".

"I trustee sono autonomi, quando arrivavano delle offerte ce lo comunicavano ma noi non potevamo commentare. Loro le hanno ritenuti non congrue ma è un problema dei trustee, io non posso neanche commentare, non posso entrare nel merito delle valutazioni".

"Ho fatto una scommessa, sono convinto che nei prossimi dieci giorni la Salernitana sarà venduta. La proroga non è contemplata, o entro il 31 arriva una comunicazione ufficiale dei trustee che hanno definito e accettato una vendita con garanzie e preliminari e prendono i 45 giorni per la firma definitiva oppure la Salernitana è fuori".

Campionato falsato con esclusione? "Nel caso si azzera tutto quindi non sarebbe falsato. Ci sono ancora le condizioni per risolvere il problema ma dipende dai disponenti non da noi".