Serie D, pareggia solo il Rotonda Sconfitte per Francavilla e Lavello

Nell'ultima gara dell'anno bilancio quasi negativo per le lucane di Serie D. Pareggia soltanto il Rotonda nella trasferta di Parabita. Virtus Matino in vantaggio con Salto, poi ci pensa Ferreira a impattare per i lupi del Pollino. Sconfitte per Francavilla e Lavello. I sinnici cadono nel big match di Bitonto con l'autogol di Di Ronza e Santoro. Gli ofantini perdono in casa contro il Sorrento: decidono Carrotta e Petito.