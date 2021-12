Turris-Taranto: i convocati e le parole di Laterza

Tra pochi minuti Turris e Taranto scenderanno in campo per la 20°giornata di Serie C girone C, ultimo turno prima della pausa natalizia. Le due compagini vorranno regalare ai supporter l'ultimo regalo dell'anno. Per i rossoblù è stato un anno particolarmente positivo sotto tutti i punti di vista: dalla festa promozione in C sino all'andamento positivo in un campionato ostico come la Serie C. La squadra campana, di certo, è un avversario da prendere con le pinze poiché ha l'ambizione di accedere ai playoff e, di conseguenza, non vorrà lasciare punti per strada. Dall'altro canto, il Taranto dovrà registrare qualcosa soprattutto lontano dallo Iacovone.

Giuseppe Laterza ha diramato la lista dei convocati prima della consueta conferenza stampa di vigilia. Ecco i protagonisti: Chiorra; Antonino; Zecchino; Zullo; Benassai; De Maria; Versienti; Marsili; Bellocq; Labriola ’01; Civilleri; Cannavaro ’02; Mastromonaco ’00; Falcone; Pacilli; Giovinco; Saraniti; Santarpia; Italeng; Ghisleni; Barone, Lo stesso tecnico rossoblù si è espresso sulla gara in programma alle 21:00. "E' una gara insidiosa ma ci faremo trovare pronti. Loro hanno il migliore attacco del campionato e siamo consapevoli del fatto che portano tanti uomini in zona offensiva. Ci vorrà un'ottima gara sotto il punto di vista difensivo. Dobbiamo, in sostanza, affrontare la Turris con attenzione e determinazione", sono state le dichiarazioni di Laterza.

Una squadra determinata nel fare punti pesanti su un campo ostico e concentrazione massima per vincere ogni duello contro una squadra favorita sulla carta. Giuseppe Laterza ci crede, il gruppo è compatto e risponde presente quando c'è la situazione giusta per portare a termine tutti i compiti richiesti. La piazza tarantina è ambiziosa, più volte è stato ripetuto il concetto secondo cui tutti gli avversari dovranno dare il cento per cento per strappare punti agli ionici.