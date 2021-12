Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Sport, l'assemblea di Serie B in corso di svolgimento avrebbe deciso per il rinvio delle partite in programma per i prossimi 26 e 29 dicembre a causa dell'aumento del numero di contagi da covid-19.

Gli stessi membri dell'assemblea starebbero cercando le date adatte per recuperare le due giornate eventualmente da rinviare. Sono previsti aggiornamenti nelle prossime ore.