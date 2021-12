Serie B. Stabilite le date dei recuperi e della 19a e 20a giornata

La Lega B ha stabilito le nuove date nelle quali riprogrammare le giornate di campionato inizialmente previste per il 26 e il 29 dicembre e rinviate a causa dell'aumento del numero dei contagi dei calciatori.

La sosta invernale, prevista dal 29 dicembre al 15 gennaio, viene anticipata e si ritornerà in campo il 13 gennaio per recuperare le gare Benevento-Monza e Lecce-Vicenza. Il giorno 15 gennaio si disputerà la 19a giornata (quella prevista per il 26 dicembre) mentre il 22 gennaio si recupererà la 20a (prevista per il 29 dicembre).

La conclusione del campionato resta fissata per il 6 maggio e la Lega B, nei prossimi giorni, comunicherà le date di due nuovi turni infrasettimanali.